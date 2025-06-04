Trabzon'da selde kaybolan kişi aranıyor: Eşofmanı bulundu

Çukurca Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı tahmin edilen Hüseyin Aydın (72) için dün bölgede AFAD ekipleri, tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ULAŞTIRMA BAKANI: 11 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünkü yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için sürdürülen çalışmalara ilişkin, "288 personel ve 14 dron ile bu çalışmalar devam ediyor. Sera Gölü'nde dalgıçlar da dahil olmak üzere yaklaşık 11 kilometrelik bir alan tarandı, tekrar taranıyor. İnşallah en yakın zamanda kendisine sağ salim ulaşırız. Bu ümidimizi halen muhafaza ediyoruz." dedi.