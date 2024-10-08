Trabzon'da selin bilançosu netleşti

Konuyla ilgili Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, tespit edilen ev, iş yeri ve araç zararlarının 210 milyona ulaştığı, 1 milyon metrekareye yakın da tarım arazisinin selde zarar gördüğü kaydedildi. Yapılan açıklamada "Binalarla ilgili yapılan hasar tespitlerinde 14 binanın yıkık/ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Heyelan ve su baskınına yönelik jeolojik ( afet ) etütlerinde ise 46 konut, 1 işyeri ve 7 ahırın, önlem alınamayacak düzeyde heyelan veya taşkın riski altında olduğu, 33 binanın ise istinat duvarı yapılarak güvenliğinin sağlanabileceği belirlenmiştir. Zarar tespit çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır." denildi.

Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde toplam 151 iş yeri, 123 konut ve 98 araç için zarar tespiti yapılırken, 209 milyon 548 bin 976 TL toplam zarar oluştuğu belirtildi. Aynı ilçelerde bin 703 üreticiye ait toplam 919 bin 40 metrekare tarım arazisi ve 189 bin 735 depo ürün, 5 tarım makinesi, 3 büyükbaş hayvan,18 kanatlı hayvan ve 18 arı kovanının zarar gördüğü açıklamada yer aldı.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ağındaki yol ve sanat yapılarında meydana gelen hasarlara ilişkin olarak ise "Yapılan incelemelerde 439 noktada meydana gelen hasarlar nedeniyle 406 noktada farklı tip ve kesitlerde istinat duvarı, 141 menfez, 8 büz, 1 açık kanal, 1120 m. beton yol, 8 tahkimat ve drenaj önlemleri alınması gerektiği tespit edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.