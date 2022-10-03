Trabzon'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik bir süre tek şeritten ilerledi.

Trabzon'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şehirde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yenicuma, Çömlekçi ve 3 Nolu Erdoğdu mahallelerinde ağaçlar devrildi.

Trabzon'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi - 1

Karadeniz Sahil Yolu'nda da devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerledi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri devrilen ağaçlara müdahale ederken güvenlik güçleri de merkezde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirleri artırdı.

Trabzon Valiliği gün içinde sosyal medya hesabından şiddetli rüzgar ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...