Trabzon'da silahla köpeği yaralayan kişi yakalandı

Trabzon'da Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerce silahla vurulan köpeği fark eden hayvanseverler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın, başından yaralanan köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Ortahisar Belediyesi'ne bağlı Küçük Dostlar Kliniği'ne götürülen köpek, tedavisinin ardından barınağa teslim edildi.



Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş, olayı jandarma ekiplerine bildirdiklerini ve takipçisi olacaklarını belirtti.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun