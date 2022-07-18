Trabzon'da silahlı saldırı: İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeni hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, Trabzon'da silahlı saldırıya uğradı. 59 yaşındaki Dönmez müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 18.07.2022 - 23:12

Trabzon'da silahlı saldırı: İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeni hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı 'nun kuzeni Sefa Dönmez, uğradığı silahlı  saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Of Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 19.00 civarında Of ilçe merkezinde Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden husumetleri bulunan F.U'nun karşılaştığı belirtildi.

Yaşanan sözlü tartışma sonrası F.U'nun tabancayla 5 el ateş ederek Sefa Dönmez'in ağır yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, "Yaralı Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı F.U, olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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