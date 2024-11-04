Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Darıca Mahallesi'nde 27 yaşındaki Beytullah Komar, silahlı saldırıya uğradı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Komar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.