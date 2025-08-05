Trabzon'da Sinem Somun anısına "Karanlığa Işık" yürüyüşü

YASEMİN MİNGUZZİ DE YÜRÜYÜŞE KATILDI



İlçede Sinem Somun’un anısına ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla, "Karanlığa Işık" yürüyüşü düzenlendi. Slogan atılmayan ve afiş kullanılmayan yürüyüşte katılımcılar yanlarında getirdikleri mum, el feneri ve ışıklarla 10’ar kişilik saf düzeninde belirlenen güzergahta sessizce yürüyerek ilerledi. Somun’un anneannesi Gülnaz Topaloğlu ve dedesi Ali Haydar Topaloğlu ayakta durmakta güçlük çekerken yakın arkadaşları ve katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan İstanbul’da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin ve babası Andrea Minguzzi de yürüyüşe katılarak, Somun’un ailesine destek oldu.



"2025'TE HAYATINI KAYBEDEN 259’UNCU KADININ AVUKATIYIM"



Sinem Somun’un avukatı Ozan Karagöz, “31 Temmuz gecesi haince bir saldırıda kurban edilen 2025 yılında 259’uncu kadın olarak hayatını kaybeden Sinem Topaloğlu’nun avukatıyım. 31 Temmuz’dan bu yana yaşamış olduğumuz acı gerek bizler gerek şehrimiz için çok üzücü, ağır ve yıkıcı bir olaydı. Biz toplumumuzun üstüne çöken bu karanlık kadın cinayetine aydınlatmak için Beşikdüzü halkı, Görele Trabzon, Akçaabat halkı çağrımıza kulak vererek, kadın cinayetlerine karşı katkıda bulunarak ışık oldular. Kendilerine minnettarız. Ortaya koymuş oldukları irade, Trabzon’dan Türkiye’ye büyük bir çağrı ve sestir. Aslında bugün, sessizlik içinde binlerce çığlıkla beraber yürüyen bu halk, Türkiye’de kadın cinayetlerinin son bulması için tepkiyi göstermiştir. Halkımız var olsun. Bayrağımızın altında kadınlarımız özgürce ve korkusuzca yaşasınlar’ ifadelerini kullandı.

