Trabzon'da su samuru iskeleti bulundu

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine Beşikdüzü ilçesinin Şahmelik Mahallesi'ne giden ekiplerin, hayvan iskeletine ulaştığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Hayvan iskeletinde ve mahallinde, veteriner hekimimiz beraberinde yapılan inceleme sonucunda yaklaşık iki yıllık olduğu, muhtemelen başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğü, kafa tasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda 4 ayaklı memeli türünden su samuru olduğu (uzman hoca ve veterinerle birlikte) kanaatine varılmıştır."