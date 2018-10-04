Trabzon'un Sürmene ilçesinde Küçükdere yolu kenarındaki Hüseyin Tüysüz'e ait süt ürünleri imalatı yapan fabrikada yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın imalathane bölümünün büyük kısmını sardı.
Yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Sürmene Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sürmene Belediye Başkanı Rahi Üstün, maddi hasarın oluştuğu yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini söyledi.
Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye ekiplerince hazırlanacak raporun ardından belirleneceğini vurgulayan Üstün, yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmamasının tesellileri olduğunu ifade etti.
Üstün, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangının ardından temizlik çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.