Trabzon'da tünelde devrilen motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Emirhan K. hayatını kaybetti.

Trabzon'da tünelde feci kaza: 22 yaşındaki Emirhan yaşamını yitirdi

'da Beşirli Mahallesi'ndeki Akyazı Tüneli'nde Emirhan K.'nin (22) kullandığı , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

