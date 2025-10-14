Trabzon'da tünelde feci kaza: 22 yaşındaki Emirhan yaşamını yitirdi

Trabzon'da Beşirli Mahallesi'ndeki Akyazı Tüneli'nde Emirhan K.'nin (22) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.