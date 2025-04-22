Trabzon'da uçak seferlerine sis engeli

Trabzon'da yapılması planlanan bazı uçak seferleri, kentte etkili olan sis nedeniyle iptal edildi.

Trabzon'da uçak seferlerine sis engeli

'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu.

Trabzon Havalimanı'ndan Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi, bazıları da ertelendi.

seferlerinin, hava şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.

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