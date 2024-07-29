Trabzon'da uçuruma düşen yaşlı kadın kurtarıldı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Şaziye Genç, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Çarşıbaşı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu ulaştığı Genç, yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile bulunduğu yerden çıkartıldı.



Kentteki bir hastaneye kaldırılan Genç'in, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.