Trabzon'da uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Düzköy ilçesinde ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi öldü.
Düzköy ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Ünal K, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ünal K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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