Trabzon'da uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Düzköy ilçesinde ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi öldü.

Trabzon'da uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

Düzköy ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Ünal K, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ünal K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...