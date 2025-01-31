Trabzon'da yangın: 1 ölü

Yangın ilçenin Adacık Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kuzine sobasından çıkan kıvılcımlar, dışı beton içi ahşap olan müstakil bir evi sardı.

Yangında, yatalak olduğu öğrenilen 78 yaşındaki emekli öğretmen Ersin Cora hayatını kaybetti.

Yangın sırasında Cora'dan başka evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Ersin Cora'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.