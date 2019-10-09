Trabzon'un Of ilçesinde Mustafa Çapoğlu idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Kıyıcık Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, sürücüler, minibüste bulunan 16 kişi ve otomobildeki biri çocuk 2 kişi olmak üzere 20 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Trabzon'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Trabzon'un Of ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.
Trabzon'un Of ilçesinde Mustafa Çapoğlu idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Kıyıcık Kavşağı mevkisinde çarpıştı.