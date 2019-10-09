Trabzon'un Of ilçesinde Mustafa Çapoğlu idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Kıyıcık Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, sürücüler, minibüste bulunan 16 kişi ve otomobildeki biri çocuk 2 kişi olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.