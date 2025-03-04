Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı
Trabzon'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Yomra ve Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalar kapsamında, haklarında 5 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari yakalandı.
Hükümlüler, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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