Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Yomra ve Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Çalışmalar kapsamında, haklarında 5 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari yakalandı.



Hükümlüler, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.