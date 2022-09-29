Trabzon'daki kazada bir aile yok oldu

Trabzon'un Arsin ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.



Mehmet Güngörmüş'ün kullandığı 31 ADS 672 plakalı otomobil, ilçenin Yanbolu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, araçta bulunan Emine Güngörmüş (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerce araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü Mehmet Güngörmüş (30), İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Sürücü ve İnayet Ömer Güngörmüş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ağır yaralı olarak tedaviye alınan 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Hatay Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olduğu öğrenilen Mehmet Güngörmüş'ün, ailesi ile Trabzon’da yaşayan kardeşini ziyarete geldiği, Rize’nin Ayder Yaylası’na yaptıkları gezi sonrası dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi.