Trabzon'daki sahte doktorun başka ilde de görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon’da giydiği doktor önlüğü ve boynuna taktığı stetoskop ile acil servise girip kendini doktor olarak tanıtan 20 yaşındaki inşaat işçisinin Rize'deki hastanede de görüntüleri bulundu. İfadesinin ardından serbest bırakılan sahte doktor, ''Doktor olmak istiyordum ama olamadım. O heyecanı yaşamak için böyle bir davranışta bulundum'' açıklamasında bulunmuştu.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.09.2022 - 18:33

Trabzon'daki sahte doktorun başka ilde de görüntüleri ortaya çıktı

'da kendisini doktor olarak tanıtan kişinin, 'deki bi hastanede de görüntüleri açığa çıktı. 

'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir süre önce doktor önlüğü ile gelen S.A, kendisini "beyin cerrahı" olarak tanıtarak doktorların dinlenme bölümüne geçti.

Trabzon'daki sahte doktorun başka ilde de görüntüleri ortaya çıktı - 1

S.A, burada bir süre sohbet ettiği personele, hastaneye yeni atandığını söyledi. S.A'nın konuşmalarından şüphelenen bir personel, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Trabzon'daki sahte doktorun başka ilde de görüntüleri ortaya çıktı - 2

S.A, daha sonra hastaneden dışarıya çıkartıldı.

Rize'deki bu olaydan bir süre sonra yine doktor önlüğü giyip, stetoskop takarak Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne giren S.A'nın, burada çıkan arbedeye karışmasının ardından doktor olmadığı anlaşılmıştı.

Trabzon'daki sahte doktorun başka ilde de görüntüleri ortaya çıktı - 3

S.A şikayet üzerine gözaltına alınmıştı. 

Polisteki ifadesinde doktor olmadığını ve üzerindeki kıyafet ile stetoskobu Ankara’dan satın aldığını itiraf eden Serkan A, “Doktor olmak istiyordum ama olamadım. O heyecanı yaşamak için böyle bir davranışta bulundum. İnşaatta izinli olduğum gün önlük giyip stetoskop takıp hastaneye gittim. Pişmanım” demişti.

İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen Serkan A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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