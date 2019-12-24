Trabzon'daki yangınlarla ilgili valilikten açıklama

Trabzon'un 11 ilçesinde başlayan örtü yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

37 noktada çıkan örtü yangınlarından 30'unun söndürüldüğünü, üç ilçede 6 evin yangınlarda zarar gördüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, örtü yangınlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin 93 araç ve 450 personeli ile müdahale edildiği belirtildi.



CAN KAYBI YOK

Açıklamada, "Şu ana kadar bu yangınlardan 30'u ekiplerimizin müdahalesiyle söndürülmüştür. Yangınlar neticesinde üç ilçemizdeki 6 ev zarar görmüş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

7 NOKTADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Açıklamada, 90 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık fındık bahçesinin zarar gördüğü yangınlarda 30 noktada soğutma, 6 ilçedeki 7 noktada ise söndürme çalışmalarının halen devam ettiği aktarıldı.



SEBEP TEMİZLİK ÇALIŞMALARI MI?

Yanan evler ile yangından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarının da başlatıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu yangınların mevsim itibarıyla bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiği, gerekli inceleme ve araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

AFAD'DAN UYARI

AFAD İl Müdürlüğü'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada, ilde güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yangın tehlikesi bulunduğu belirtildi.



Bacalardan çıkan kıvılcımlar, anız yakma gibi nedenlerin yangına sebebiyet verebildiğine işaret edilen açıklamada, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması istendi.Açıklamada, yangın, baca gazı zehirlenmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.