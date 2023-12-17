Trabzon'da öğrencinin ayak bileğine "kartonlu ilk yardım"a inceleme

Trabzon'da öğrencinin çatlayan ayak bileğinin kartonla sabitlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ortaokul birinci sınıfta öğrenim gören A.U.Ş'nin ayak bileği, geçen hafta okulda oynarken düşmesi sonucu şişti.



Okul müdürü tarafından ilçedeki hastaneye götürülen A.U.Ş'nin bileği, kartonla sabitlenip bandajlanarak başka bir hastaneye götürülmesi tavsiye edildi. Ailesinin Trabzon'daki hastaneye götürdüğü A.U.Ş'nin ayak bileği, kemikte çatlak belirlenip alçıya alındı.



Ailenin, çocuklarının bileğinin kartonla sabitlenmesi nedeniyle şikayetçi olması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, konuya ilişkin inceleme başlattı.



İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, hekimin böyle bir durumda hastanın ayağını sert bir cisimle sabitlemesi gerektiğini belirterek, "Doktor da onu yapmış. Bunu kartonla da yapabilir, ona uygun malzemeyle de yapabilir. Bu, ters bir durum değil ama arkadaşlara söyledik, konuyla ilgili incelemeyi yapıyorlar." dedi.



Doktorun eksiği ya da hatasının olup olmadığını araştırdıklarını ifade eden Usta, "Bizim açımızdan baktığımızda ilk aşamada bir problem görünmüyor. İnceleme sonucu çıkacak karara göre de hareket edeceğiz. Mahkeme de ne karar verirse ona saygılıyız." diye konuştu.

