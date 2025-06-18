Trabzonspor forması giyen çocuğa saldırı davasında karar

Tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşmalarında, üzerine atılı suçlamaları reddeden İlhan, “Denetimli serbestlik bürosunda temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Yunus Emre Bolat’ı tanımıyorum. Bana bahsetmiş olduğunuz konu hakkında bir fikrim yoktur. Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim. Bana gösterilen videodaki bisiklet bana ait değildir. Hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 29 Ekim 2023'te Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim gören Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla dondurma yerken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan biri, kendisine, "Vay, sen Trabzonsporlu musun?" dedi.

Yusuf Emir'in "Evet" yanıtı üzerine, "Trabzonspor ezik" diyen şüpheli, yanındaki biber gazını çocuğun yüzüne sıkıp uzaklaştı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Yusuf Emir, biber gazının etkisiyle ağlarken, sesleri duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yusuf Emir Bolat, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından taburcu edildi.

6 FARKLI OLAYDAN TUTUKLANDI

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aralarında "Yağma" ve "Darp" olmak üzere çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunan şüpheli, olaydan 2 gün sonra, 31 Ekim 2023’te evine yapılan baskınla yakalanıp gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve "Benim olayla bir ilgim yok. Görüntülerdeki ben değilim" diyen İlhan'ın evinde, olay sırasında giydiği tişört ile 3 biber gazı ve bisikleti bulundu.

Veysel İlhan hakkında, daha önce de biber gazı saldırısında bulunduğuna ilişkin 5 şikayet dilekçesi olduğu belirlendi.

2 Kasım'da adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.