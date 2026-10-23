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Trabzonspor'un yıldızı maç sonrası kaza geçirdi

23.10.2026 04:58

Son Güncelleme: 23.10.2026 05:30

Trabzonspor'un yıldızı maç sonrası kaza geçirdi
Anadolu Ajansı

Onana, UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında 90 dakika forma giydi.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts maçının ardından evine dönerken zincirleme trafik kazasına karıştı.

UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, ailesiyle birlikte evine dönerken trafik kazası geçirdi.

 

Trabzon'da yayın yapan yerel 61saat'in haberine göre, Papara Park'taki maçın bitiş düdüğünün ardından evine gitmek üzere yola çıkan Kamerunlu kaleci, Yomra ilçesinde zincirleme trafik kazasına karıştı.

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Onana ve ailesinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

ONANA VE AİLESİNİN DURUMU İYİ

 

Onana'nın kullandığı araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazanın etkisiyle Onana'nın otomobili de savrularak önündeki araca çarptı. Onana ve aile üyelerinin kazadan yara almadan kurtulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kulüp yetkililerinin de olay yerine giderek Kamerunlu kalecinin durumuyla yakından ilgilendiği aktarıldı.

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