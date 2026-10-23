Trabzonspor'un yıldızı maç sonrası kaza geçirdi

ONANA VE AİLESİNİN DURUMU İYİ

Onana'nın kullandığı araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazanın etkisiyle Onana'nın otomobili de savrularak önündeki araca çarptı. Onana ve aile üyelerinin kazadan yara almadan kurtulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kulüp yetkililerinin de olay yerine giderek Kamerunlu kalecinin durumuyla yakından ilgilendiği aktarıldı.