Trabzon'u sağanak yağış vurdu

Trabzon'da sağanak yağışla birlikte birçok yol, cadde ve sokakta lögarların taşması sonucu ortalık göle dönerken, araçlar ve yayalar güçlükle ilerledi.

Yağışla birlikte birçok ev ve iş yerinin yanı sıra çok sayıda sitenin otoparklarından su baskınları ihbarları alınırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gelen su baskınları ihbarlarına yetişmeye çalıştı.

Öte yandan Toklu mahallesinde yaşanan dere taşkını sonucu bir ahıra su basması sonucu çok sayıda koyunun öldüğü öğrenildi.

