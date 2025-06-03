Trabzon'u sağanak yağış vurdu: Yollar ve araçlar sular altında kaldı

Trabzon şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış sonrası şehir merkezinde birçok ev ve iş yerinin yanı sıra birçok yol, kavşak, alt geçit ve dal-çık sular altında kalırken, il merkezinde su baskınları, toprak kayması ve seller yaşandı.

YOLLAR KAPANDI Çok sayıda araç yollarda ve otoparklarda oluşan su birikintileri içinde mahsur kalırken, Karşıyaka mahallesi Piri Reis caddesi ise dereye döndü. Yamaçtan gelen su, çamur ve taş parçaları yolu tamamen kaplarken, yol ulaşıma kapandı. 50'YE YAKIN ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI Yağmurun en etkili olduğu yerler arasında 2 Nolu Beşirli mahallesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki eski devlet sahil yolu da yer aldı. Bölgede 50’ye yakın araç sular içinde kaldı.



AHIRI SU BASTI Ayrıca Toklu mahallesinde yaşanan dere taşkını sonucu bir ahıra su basması sonucu çok sayıda koyunun öldüğü öğrenildi. EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Aşırı yağış şehrimiz genelinde sel, toprak kaymaları ve su taşkınlarına neden olmuştur. Sabah saatlerinden itibaren 83 su taşkını ihbarı alınmış ve ekiplerimiz anında harekete geçmiştir. TİSKİ Genel Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler ile İtfaiye Dairesi başkanlıklarımıza bağlı 460 personel, 16 vidanjör, 20 kanal temizleme aracı, 4 kombine kanal açma aracı, 24 iş makinesi ve 50 araçla şehir genelinde çalışmalara devam ediyor. Vatandaşlarımızın, heyelan ve su taşkınlarının yanı sıra taşkınların yaşandığı noktalarda özellikle trafo ve direklerin bulunduğu yerlerde elektrik çarpmalarına karşı da dikkatli olmalarını rica ediyoruz."

