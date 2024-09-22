Trabzon'un eski belediye başkanı Orhan Karakullukçu hayatını kaybetti (Orhan Karakullukçu kimdir?)

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada;



"Trabzon’un eski belediye başkanlarından, şehrimize önemli hizmetleri dokunmuş Sayın Orhan Karakullukçu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisi, Trabzon’a olan sevgisi ve özverili çalışmalarıyla iz bırakan bir belediye başkanımızdı. Şehrimizin gelişimine yaptığı katkılar, her zaman saygıyla hatırlanacaktır.



Merhum Orhan Karakullukçu’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Trabzon halkına sabırlar diliyorum.Trabzon, kendisini minnetle hatırlayacaktır." denildi.



ORHAN KARAKULLUKÇU KİMDİR?



Türk siyasetçi, 1984 ve 1989 yılları arasında Trabzon belediye başkanlığı yapmış olan Orhan Karakullukçu, 29 Mart 1937 tarihinde dünyaya geldi.

Lisans ve yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde yaptı. Trabzon İdmanocağı SK genç takımı ve İTÜ spor kulübünde futbol oynadı. Profesyonel kariyerine 12 Ocak 1963 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğünde başladı. Trabzon'da kurulacak çimento fabrikasının sorumluluğunu aldığı 1966 yılına kadar Karayollarında çalıştı. Ocak 1968 tarihinde doçent olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1973 yılında Trabzon belediye başkanı olmak için görevinden ayrıldıysa da ön seçimlerde seçilemedi. Sonraki yıllarda ticaret ile uğraştı. 1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisi'nden Trabzon belediye başkanlığını icra etti. Sonraki 5 yıl TÜBİTAK yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.