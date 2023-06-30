Trabzon'un Sürmene ilçesinde taksici cinayeti

Sürmene ilçesinde 1 nolu Meydan Taksi Durağı'nda taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a (50) ait ticari taksi camları kırılmış ve terk edilmiş olarak bulundu.



Araç içerisinde kan izleri ve aracın dışında bir bıçak tespit edilirken, Aslan'ın cansız bedeni ise taksinin bulunduğu bölgeden 5 kilometre aşağıda Kalecik ile Lişit Yaylası yolu üzerinde dere kenarında bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.