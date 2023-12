Trafiğe bir yılda 624 bin yeni araç çıktı

Her gün milyonlarca aracın trafiğe çıktığı kentte trafik güvenliği başlıca konular arasında geliyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerindeki kazalar hem can kayıplarına hem de hasara neden oluyor.



Trafiğin en yüksek noktaya ulaştığı saatlerde, özellikle Asya ve Avrupa kıtaları arasında ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli güzergahlarında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor.



Kentin en çok kullanılan arterler olan D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda da çoğu zaman trafik sıkışıklığı meydana geliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 80'in üzerine çıkıyor.



5 MİLYON 370 BİN 73 ARAÇ VAR



İstanbul'da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı her geçen ay artıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son bir yılda trafiğe 624 bin 938 taşıt girdi. En çok taşıt kaydı 65 bin 769 ile temmuzda gerçekleşti.



TÜİK'in 2023 yılı kasım ayı raporunda İstanbul'da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 5 milyon 370 bin 73'e ulaştığı belirtildi.



Bu taşıtlardan 3 milyon 574 bin 791'i otomobil, 824 bin 217'si kamyonet ve 631 bin 244'ü de motosikletten oluşuyor.



TÜİK verilerine göre, son bir yılda İstanbul'da trafiğe kaydedilen araç sayısı şöyle:

EN ÇOK KAZA EYLÜLDE OLDU



Trafiğe çıkan araç sayısının fazlalığı ve yaşanan yoğunluk kazaları da beraberinde getiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı verilerinden derlenilen bilgiye göre, İstanbul'da son bir yılda meydana gelen 71 bin 287 kazada, 155 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 938 kişi de yaralandı.



Bu kazalardan 46 bin 176'sı ise hasarlı olarak kayda geçti.



En çok ölümlü veya yaralamalı kaza 2 bin 412 ile eylül ayında gerçekleşirken, en çok hasarlı kaza ise 4 bin 475 ile kasım ayında yaşandı.



Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre, bu yılın 11 ayında meydana gelen trafik kazalarında, sürücülerin kendi aralarında anlaşarak tutanak tuttuğu kaza sayısı da 232 bin 353 olarak gerçekleşti.



Aylara göre yaşanan kazalar verilere şöyle yansıdı: NTV’yi sosyal medyadan takip edin