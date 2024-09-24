Trafiğe kapalı alana giren alkollü sürücünün otomobili merdivende asılı kaldı

Amasya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı.

Trafiğe kapalı alana giren alkollü sürücünün otomobili merdivende asılı kaldı

'nın Taşova ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı 66 NC 059 plakalı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı. Edinilen bilgilere göre Tepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Ali Efendioğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan henüz ismi belli olmayan sürücünün kullandığı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ne döndü.

İçerisinde sürücüyle beraber 3 arkadaşının bulunduğu otomobil, bir anda caddenin araç trafiğine bittiği yerde eğimli tarafta kalan yaya alanına girerek merdivenlerde asılı kaldı.

Polis ekiplerinin sürücü üzerinde yaptığı teste 0.70 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Öne Çıkan Video

Lübnan'a yoğun bombardıman: 274 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

TÜRKİYE HABERLERİ

Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinde bir komutanının öldürüldüğünü duyurdu

Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinde bir komutanının öldürüldüğünü duyurdu

Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Veda mektubu ortaya çıktı

Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Veda mektubu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtık

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Eylül 2024

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Eylül 2024

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Eylül 2024

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Eylül 2024

THY ve Pegasus'un Beyrut seferleri iptal edildi

THY ve Pegasus'un Beyrut seferleri iptal edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...