Trafiğe kapalı yolda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ



Kazada yaşamını yitiren Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın yakınları olay yerine gelerek fenalık geçirdi.



Çınar’ın bir yakını ise genç kızın cansız bedeninin üzerine kapanarak uzun süre gözyaşı döktü.



Cenazeler olay yeri incelemesi ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.



Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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