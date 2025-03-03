Trafiğe tehlikeye sokan sürücüye ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmara Caddesi'nde bir sürücünün tehlikeli şekilde araç kullandığını belirledi.



Ekiplerce kimliği tespit edilen T.Y.K. (25) gözaltına alındı.



Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri kapsamında toplam 14 bin 69 lira para cezası uygulandı.



Ayrıca sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem yapıldı.