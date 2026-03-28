Trafiğe yağmur etkisi. Adım adım ilerliyor
28.03.2026 16:25
Kent genelinde trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor.
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli yağış uyarılarının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ve İstanbul Valiliği, kent genelinde kuvvetli yağışların hafta başına kadar etkili olacağını bildirmişti.
Gece saatlerinde başlayan yağmur, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
Yağmur ile birlikte megakentte trafik yoğunluğunda artış gözlendi. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 16.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 74'e ulaştı.