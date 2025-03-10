Trafiği kilitleyen kaza: İETT otobüsü iki araca çarptı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolcu almak için beklediği durakta kontrolden çıkarak geriye kayan İETT otobüsünün taksi ve dolmuşa çarpıp karayoluna çıktığı kazada bir kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde yan yoldan Büyükçekmece istikametine ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü, yolcu almak için durakta durdu.

Henüz belirlenemeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, geri kayınca arkada yolcu almak için bekleyen minibüs ile taksiye çarptı. Geriye doğru ilerlemeye devam eden otobüs, refüjü aşarak D-100 Karayolu'na çıktıktan sonra durabildi.

Otobüsün D-100 Karayolu ve yan yolun bir kısmını kapattığı kazada, araçtaki bir yolcu yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu ve yan yolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.