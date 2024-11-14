Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne para cezası

İstanbul Beylikdüzü'nde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 4 bin 392 lira ceza kesildi.

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Tahsin Caddesi'nde motosikletinin önünü kaldırarak ilerledikten bir süre sonra kaza yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu kimliğini belirledikleri sürücü O.K'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplamda 4 bin 392 lira ceza kesildi.

O.K. hakkında tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.

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