Trafik canavarı iki kardeşi birbirinden ayırdı: Mersin'de feci kaza
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.
Mersin Tarsus otoyol Batı çıkışında Mustafa Alpay yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Mustafa Alpay olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşi Mahmut A. ise yaralandı.
Yaralı Mahmut A. ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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