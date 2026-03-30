Trafik cezaları itirazda önemli ayrıntı. Avukatlık ücreti değişti

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, avukatlık asgari ücret tarifesindeki bir maddede kelime değişikliğine gitti. Trafik cezalarındaki ciddi artış sonrasında, birçok idari para cezasının dava konusu olma ihtimali var. Değişiklik bu açıdan da önem taşıyor.

Baro, Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan davalarda, avukatlık ücretini düzenleyen tarifeyi yeniden düzenledi.

Trafik cezasının iptali gibi bazı davalarda, dava reddedilse dahi vekalet ücretine hükmedilirken son değişiklikle artık vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Yani dava kaybedilirse avukatlık ücreti için karar verilmeyecek.

Baro'nun yeni düzenlemesine göre, başvurunun reddedilmesi halinde, vekalet ücreti doğmayacak. Resmi Gazete'de yayınlanan tarife değişikliğinde şöyle denildi:

"Sulh ceza hâkimliklerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya hâkimlik kararına yapılan itiraz üzerine, kararın kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.”

Düzenlemenen eski halinde “red” halinde de vekalet ücreti doğacağı belirtiliyordu. Maddenin eski hali ise şöyle;

“Sulh ceza hâkimliklerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların reddi, kabulü veya hâkimlik kararına yapılan itiraz üzerine, kararın kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.

Baro'nun değişiklik kararı, Sulh Ceza Mahkemeleri'nde görülen davalarda bilinmesi gereken bir ayrıntıyı da netleştirdi. Geçmişte de yürürlükte olan tarifeye göre, Sulh Ceza Mahkemeleri'nde açılan davalarda, dava edilen para cezası tarifedeki avukatlık ücretinin altında ise, idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilecekti. Maddedeki bu ifade değiştirilmedi.

Karar örnekle şu anlama geliyor;

4 bin liralık bir trafik cezasına karşı Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açılırsa, hakim, kazanılması halinde bu davada 4 bin liralık avukatlık vekalet ücreti belirleyecek.

Tarifeye göre bu mahkemelerde açılan dava için avukatlık ücreti 18 bin lira. Bir davada vekalet ücretine hükmedilmesi için taraflardan birisinin avukatla temsili gerekiyor.

Burada dikkat edilmesi gereken bir başka ayrıntı ise, örneğin 140 bin liralık APP plaka için yazılan cezaya itiraz edilirse, dava kazanılırsa bu kez tarife kadar avukatlık ücreti ödenecek, yani 18 bin lira. Trafik cezaları gibi davalarda, karşı tarafta avukat olmuyor, Emniyet'in düzenlediği evraklar üzerinden karar veriliyor. İdari cezayı iptal ettirmek isteyen vatandaş, bir avukatla temsil edilirse bu tarife değişikliğini dikkate almakta yarar bulunuyor.