Trafik cezaları teklifi TBMM'de. Kural ihlallerine ağır cezalar geliyor

Trafik cezalarında yüksek artışlar getiren düzenleme bug hafta Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek.

Teklife göre, yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre aşanın ehliyeti 30 gün, 56-65 kilometre aşanın 60 gün, 66 kilometreden fazla aşanların 90 gün süreyle alınacak.



Ambulans, itfaiye ve orman yangınıyla mücadele aracına yol açmayan ve onların geçişi için gerekiyorsa durmayan sürücüye 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle alınacak.

TRAFİK MAGANDASINA CEZA ARTIYOR

Trafikte bir aracı saldırı amacıyla takip eden ve araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza verilecek, ehliyeti 2 ay alınacak, araç 30 gün trafikten men edilecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak. Psikoteknik değerlendirmeden geçmesi şartıyla iade edilecek.

Direksiyonda cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin lira olacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin liraya yükselecek. Bu nedenle ehliyeti alınan sürücü yeniden alkollü yakalanırsa ceza 50 bin liraya çıkacak.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira ceza kesilecek, ehliyetleri 2 yıl alınacak. Trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri yayınlayanlar 25 bin lira ceza ödeyecek.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Yetkisiz çakar kullanımının cezası yeni düzenlemeyle 276 bin liraya yükselecek. Sürücü belgesi de 60 gün alınacak.