Trafikte dehşet anları: Önünü kestiği kadın sürücüye kabusu yaşattı

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: GEREĞİ YAPILDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şüpheli şahıs, 'Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret' suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar. Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım" ifadelerine yer verdi.