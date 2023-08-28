Trafik denetiminde alkollü sürücü polislere zorluk çıkardı: "Beni evden alın"

Kadıköy’de gece saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Aracı trafikten men edilen alkollü sürücü F.B. ve arkadaşı polis ekiplerine hakaret ederek zorluk çıkardı. Aracının men edileceğini öğrenen sürücü, "Ben gelmiyorum, gelirsiniz beni evden alırsınız" dedi.

Trafik denetiminde alkollü sürücü polislere zorluk çıkardı: "Beni evden alın"

Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Kadıköy Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı.

Denetim esnasında birçok araca cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar trafikten men edilirken abart egzoz sebebiyle 4 bin 64 lira ceza yiyen ve aracı trafikten men edilen alkollü sürücü F.B. ve arkadaşı, polis ekiplerine sözlü hakaret edip araçlarının bağlanmaması için zorluk çıkardı.

"Ben aracımı bağlatmıyorum, adresimi vereyim gelin beni evden alın" diyen ve sözlü hakaretlerine devam eden sürücü F.B. ve arkadaşı polis ekipleri tarafından Bostancı Karakolu'na götürüldü.

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