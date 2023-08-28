Trafik denetiminde alkollü sürücü polislere zorluk çıkardı: "Beni evden alın"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Kadıköy Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı.

Denetim esnasında birçok araca cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar trafikten men edilirken abart egzoz sebebiyle 4 bin 64 lira ceza yiyen ve aracı trafikten men edilen alkollü sürücü F.B. ve arkadaşı, polis ekiplerine sözlü hakaret edip araçlarının bağlanmaması için zorluk çıkardı.

"Ben aracımı bağlatmıyorum, adresimi vereyim gelin beni evden alın" diyen ve sözlü hakaretlerine devam eden sürücü F.B. ve arkadaşı polis ekipleri tarafından Bostancı Karakolu'na götürüldü.