Trafik denetimlerinde 434 bin 129 sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 25 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi. 434 bin 129 araç ve sürücüye işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde 434 bin 129 sürücüye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 246 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 25 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi.

Hız ihlalinde bulunan 120 bin 218, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 olmak üzere toplam 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda

TÜRKİYE HABERLERİ

Giresun'da torunlarını kurtarmak isteyen dede boğuldu

Giresun'da torunlarını kurtarmak isteyen dede boğuldu

Kahramanmaraş'ta orman yangınları

Kahramanmaraş'ta orman yangınları

Özgür Özel: Kadın kotası kademeli olarak yüzde 50'ye çıkacak

Özgür Özel: Kadın kotası kademeli olarak yüzde 50'ye çıkacak

İstanbul Arnavutköy'de servis aracı devrildi

İstanbul Arnavutköy'de servis aracı devrildi

Bursa'da balkondan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Bursa'da balkondan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...