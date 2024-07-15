Trafik denetimlerinde 7 bin 620 araca ceza

Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 bin 153 araç kontrol edilirken, 7 bin 620 araç ve sürücüye ceza yazıldı.



Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 8 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirildi.



Denetimlerde, 22 bin 153 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan 7 bin 620 araca ve sürücüsüne ceza yazıldı. Ayrıca denetimlerde, 218 araç trafikten men edilirken, 92 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.



Ayrıca ekipler tarafından kent genelinde meydana gelen 53 yaralanmalı ve 61 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi.