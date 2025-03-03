Trafik güvenliğini tehdit eden 65 kişiye 1 milyon 174 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar kullanımı, drift atma, makas atma, lastik yakma, hatalı park, abart egzoz kullanımı, tehlikeli araç kullanımı ve konvoy oluşturma gibi trafik güvenliğini tehdit eden, düzenini bozan ihlallerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

1 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 65 araç sürücüsüne işlem yapılırken, bu kişilerin 14’ünün aracı trafikten menedildi.