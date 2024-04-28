Trafik Haftası ne zaman? (Trafik Haftası haftası tarihleri)

Trafik kazalarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mayıs ayının ilk haftası "Trafik ve İlkyardım Haftası" olarak kabul edilmiştir. Bu hafta süresince; yayın organları aracılığı ile trafik kazalarının önlenmesi için trafik kurallarına uymanın ve ilk yardımın önemi vurgulanmaktadır.

Mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, bu günü takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası” olarak değerlendirilmektedir.

TRAFİK HAFTASI TARİHLERİ



Trafik Haftası 01- 07 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Hafta çerçevesinde okullarda ve çeşitli platformlarda etkinlikler düzenlenecek.