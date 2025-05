Trafik Haftası ne zaman? Trafik Haftası tarihleri

Trafik Haftası, Türkiye’de her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanır. Yani 1-7 Mayıs tarihleri arasında Trafik Haftası etkinlikleri düzenlenir.



Bu hafta boyunca trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında farkındalık çalışmaları yapılır. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı da çeşitli denetimler ve bilgilendirme faaliyetleri yürütür.



Bu yıl, 2025 Trafik Haftası 1-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında kutlanıyor.



TRAFİK HAFTASI MESAJLARI



"Trafikte Bir Hayat da Sen Kurtar!"



"Kurallara Uyalım, Hayata Yol Verelim."



"Emniyet Kemerini Tak, Güvende Kal!"



"Yaya Önceliği, Hayat Önceliğidir."



"Trafikte Sabır, Güvenliğin Anahtarıdır."



"Hız Felakettir, Yavaşla ve Hayata Devam Et."



"Kırmızı Işıkta Dur, Hayatına Devam Et!"



"Her Yolun Sonu Eve Çıkmalı, Kurallara Uyalım."



"Sevdiklerin Seni Bekliyor, Trafikte Tedbiri Elden Bırakma."



"Trafik Kuralları Hepimiz İçin, Uyalım, Uygulayalım."