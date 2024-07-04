Trafik ışıklarında 10 yaşındaki oğluna su sattıran anneye gözaltı

Adana'nın Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda trafik ışıklarındaki yol kenarında, Suriye uyruklu bir kadın, 10 yaşlarındaki oğluyla beklemeye başladı.

Kadın, insanların çocuklara olan zaafını kullanıp, bebek arabasında bir kova içinde getirdiği sulardan oğluna vererek kırmızı ışıkta duran araçların yanına gönderdi.

Çocuk, sürücülere suyu uzatıp, almalarını istedi. Bazıları almazken, bazı sürücüler ise para verip su aldı. Bazı sürücüler ise suyu almayıp, sadece çocuğa para verdi. Çocuk, sürücülerin yanı sıra otobüsten inen yolculara ve yayalara da aynı yöntemle su satmaya çalıştı.

PARALARI ANNESİNE VERDİ

Çocuk, yaşı dolayısıyla birçok sürücüden su karşılığında topladığı paraları ise yol kenarında bekleyen annesine getirip verdi.

Kadın, oğlundan aldığı paraları cebine koyup, eline yeni su şişesi vererek tekrar araçların yanına gönderdi.

Bir süre bu şekilde insanlardan para toplayan anne ve oğlu ile sonradan gelen bazı çocuklar, bölgede denetim yapan Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp polis merkezine götürüldü.

İfadesi alınan Suriyeli kadın, idari para cezası kesilip serbest bırakıldı.