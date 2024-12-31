Trafik ışıklarında otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Olay, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 DD 1788 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen Ş.G. hakimiyetindeki 70 BA 796 plakalı motosiklete çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu O.D. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralanın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

