Trafik kavgası cinayetle bitti: Servis şoförü yaşamını yitirdi

Tekirdağ’da trafikte çıkan kavga cinayetle bitti. Seyyar balıkçı N.Y.’nin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan servis şoförü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik kavgası cinayetle bitti: Servis şoförü yaşamını yitirdi

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da trafik kavgasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde meydana gelen olayda, servisi şoförü olan Tolga Çelik ile seyyar balıkçı N.Y. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Yaşanan kavga sırasında seyyar balıkçı N.Y., yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Tolga Çelik’i göğsünden bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

POLİSİ ARATTI

Çelik'i bıçaklayan N.Y. ise elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara polisi arayıp kendisini almasını istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeye şerit çekerek inceleme yaptı. N.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı adliye sevk edildi.

Öne Çıkan Video

Polisi şehit etmişti: Çöp poşeti giydirildi, hayvan taşıma aracına bindirildi!

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek? TOKİ arsa satışıyla ilgili ayrıntılar

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek? TOKİ arsa satışıyla ilgili ayrıntılar

Otomobilin çarptı, demir kapı anneanne ve torunlarının üzerine devrildi

Otomobilin çarptı, demir kapı anneanne ve torunlarının üzerine devrildi

Kars’ta "duman" operasyonu

Kars’ta "duman" operasyonu

Burdur'da kuzen katili, eşi ile tutuklandı

Burdur'da kuzen katili, eşi ile tutuklandı

Adana'da asayiş uygulamaları: 67 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da asayiş uygulamaları: 67 ruhsatsız silah ele geçirildi

Gemiden düşen personelin cesedi Şarköy Limanı'ndan çıktı

Gemiden düşen personelin cesedi Şarköy Limanı'ndan çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...