Trafik kavgası cinayetle bitti: Servis şoförü yaşamını yitirdi

Tekirdağ’da trafik kavgasında bir kişi yaşamını yitirdi.



Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde meydana gelen olayda, servisi şoförü olan Tolga Çelik ile seyyar balıkçı N.Y. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Kısa sürede alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Yaşanan kavga sırasında seyyar balıkçı N.Y., yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Tolga Çelik’i göğsünden bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

POLİSİ ARATTI



Çelik'i bıçaklayan N.Y. ise elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara polisi arayıp kendisini almasını istedi.



Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeye şerit çekerek inceleme yaptı. N.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı adliye sevk edildi.