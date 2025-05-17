Trafik kavgası: Taksici öldü, doktor tutuklandı

İstanbul Maltepe'de trafik kazanın ardından yaşanan kavga ölümle bitti.

Olay 12 Mart akşam saatlerinde Maltepe, Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Hafif hasarlı trafik kazasının ardından taksici A.Z.S. iddiaya göre tutanak tutmak isteyince Doktor F.Ç. ile arasında tartışma çıktı. Yol ortasında araçlarından inen taksiciyle doktorun tartışması kavgaya dönüştü.

DÜŞTÜ, KAFASINI ÇARPTI

İtişme sırasında iddiaya göre doktor F.Ç., taksiciye yumruk atıp iterek yere düşürdü. Yere düşen A.Z.S. başını çarptı. Düştüğü yerden bir daha kalkamayan A.Z.S. hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

TAKSİCİ ÖLÜNCE TUTUKLANDI



Olayın ardından gözaltına alınan F.Ç. yaralama suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.Z.S. hayatını kaybedince doktor F.Ç. bir kez daha gözaltına alındı.

İfadesinde A.Z.S.'ye yumruk atmadığını uzaklaştırmak ve kendini korumak için ittiğini iddia eden F.Ç. tutuklandı.