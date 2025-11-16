Trafik kavgasında kan aktı: Biri kolundan, diğeri kalbinin altından bıçaklandı
16.11.2025 09:56
DHA
Şişli'de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Biri 18, diğeri 17 yaşında iki genç bıçaklandı. Gençlerden biri kalbinin hemen altından bıçaklanırken, diğerinin kolundaki tendon koptu.
İstanbul Şişli'de trafik kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü.
Olay, 11 Kasım Salı günü saat 20.30 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
BİRİNİ KOLUNDAN, DİĞERİNİ KALBİNİN ALTINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesiyle motosikletin arkasındaki Şafak B., cebinden çıkardığı bıçakla minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala'yı kolundan, yanında bulunan 17 yaşındaki A.K.'yi ise kalbinin altından bıçakladı.
Yaralanan A.K., can havliyle koşarak sokağa girerken, Şafak B. de peşinden bir süre kovaladı.
Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bıçaklı saldırı olayı sonrasında tarafların birbirini kovaladığı an yer aldı.
Ardından motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.'nün yanına dönen şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdülhamit Han Alan ve A.K.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, iki genci ambulansla hastaneye kaldırdı.
SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden Şafak B., kasten yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö. adli makamlarca serbest bırakıldı.
KOLUNDAKİ TENDON KOPTU
Olayla ilgili konuşan Abdülhamit Han Ala, kolundaki tendonların koptuğunu söyledi.