Trafik kavgasında kan aktı: Biri kolundan, diğeri kalbinin altından bıçaklandı

Ardından motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.'nün yanına dönen şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdülhamit Han Alan ve A.K.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, iki genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Şafak B., kasten yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö. adli makamlarca serbest bırakıldı.

KOLUNDAKİ TENDON KOPTU

Olayla ilgili konuşan Abdülhamit Han Ala, kolundaki tendonların koptuğunu söyledi.