Trafik kazalarında altı kişi daha hayatını kaybetti

Kurban Bayramı'nın sonuna gelindi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatili boyunca yaşanan trafik kazalarına ilişkin son verileri açıkladı.

Buna göre, bayramın üçüncü gününde 722 trafik kazası meydana geldi.

Yerlikaya, bu kazalarda altı kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, bin 227 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bayram tatilinin ilk dört gününde meydana gelen trafik kazalarının sayısı ise 2 bin 960 olarak açıklandı.

Bakan Yerlikaya bu kazalarda 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 817 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Bir milyon 912 bin 720 aracın denetlendiğini açıklayan Yerlikaya, "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın." ifadelerini kullandı.