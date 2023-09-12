Trafik kazalarında 8 ayda 1946 kişi hayatını kaybetti

KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Senenin 8 aylık dönemindeki kazalardan 4 bin 596'sı kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 15 bin 272 sürücü de yaralamalı trafik kazasına neden oldu.



2023'ün ilk 8 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 122 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Hız tutkunu bin 476 sürücü de kazalara sebebiyet verdi.