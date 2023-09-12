Trafik kazalarında 8 ayda 1946 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen ağustos ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.
Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 51 bin 657 trafik kazasında 36 bin 971 kişi yaralandı, 313 kişi hayatını kaybetti.
Yılının ilk 8 aylık döneminde ise ülke genelinde meydana gelen 335 bin 111 kazada bin 946 kişi hayatını kaybetti, 234 bin 688 kişi yaralandı.
KIRMIZI IŞIK İHLALİ
Senenin 8 aylık dönemindeki kazalardan 4 bin 596'sı kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 15 bin 272 sürücü de yaralamalı trafik kazasına neden oldu.
2023'ün ilk 8 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 122 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Hız tutkunu bin 476 sürücü de kazalara sebebiyet verdi.
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